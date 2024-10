Modena Organ Festival, in Duomo il suono del Corno delle Alpi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre in Duomo alle 15:30 appuntamento con il concerto del Modena Organ Festival con l'accostamento straordinario e mai proposto a Modena di Corno delle Alpi e Organo, con l'eccezionale Duo Alphorn&Organ.Il duo, composto da Carlo Torlontano e Francesco di Lernia, è richiestissimo Modenatoday.it - Modena Organ Festival, in Duomo il suono del Corno delle Alpi Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre inalle 15:30 appuntamento con il concerto delcon l'accostamento straordinario e mai proposto adio, con l'eccezionale Duo Alphorn&.Il duo, composto da Carlo Torlontano e Francesco di Lernia, è richiestissimo

Modena Organ Festival in Duomo. Protagonista Massimo Berzolla - Di grande prestigio il curriculum del musicista, che già in giovanissima età è divenuto organista titolare della Cattedrale di Piacenza: nel 1995, per un progetto di valorizzazione del Fondo musicale dell’Archivio Capitolare del Duomo, ha quindi costituito la Cappella Musicale ’Maestro Giovanni’. m. (Ilrestodelcarlino.it)

Con "Modena Organ Festival" un autunno di concerti in Duomo - Dopo la ricca e articolata stagione estiva nel territorio provinciale, ArmoniosaMente torna come ogni anno in città per la sua "costola" autunnale, il Modena Organ Festival, che comprende - oltre a concerti in vari luoghi della città che presto saranno svelati - una sostanziosa offerta culturale. . (Modenatoday.it)

