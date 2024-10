Sport.quotidiano.net - Milan, scatta l’operazione rilancio. Fonseca vuole il miglior Abraham

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Undici giorni per disegnare il futuro e capire cosa si vuol (e si può) far da grandi. Dopo la sosta pieno di silenzi e di interrogativi occorre ripartire di slancio. Per dimenticare il tonfo di Firenze, per riportare ordine e fiducia nello spogliatoio, per restituire serenità all’allenatore tornato nuovamente in discussione. Si comincia domani sera con l’Udinese a San Siro, si replica martedì pomeriggio sempre in casa col Bruges in Champions League (rossoneri ancora a quota zero), poi la trasferta di Bologna e infine il turno infrasettimanale ancora a San Siro, contro il Napoli capolista. Quattro partite una più importante delle altre per capire lo stato di salute del gruppo diche non può permettersi ulteriori passi falsi. Quattro tappe con pendenza progressivamente in aumento ma che possono far svoltare, motivo per cui servirà l’aiuto di tutti i componenti della rosa.