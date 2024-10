Meloni in Libano per il cessate il fuoco. E su Unifil: vicina ai soldati. Solo rafforzando la missione si potrà voltare pagina (video) (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’agenda è fitta, e la missione in Medio Oriente della premier più che mai cruciale e importante anche dal punto di vista della tempistica, particolarmente significativa. Nelle ore più convulse, a ridosso dell’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar, dopo la tappa in Giordania e l’incontro alla residenza reale di Aqaba con il re Abdullah II, Giorgia Meloni è volata in Libano con la determinazione enucleata e già ufficializzata in una nota diramata alla partenza: «Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una nuova fase. È tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati. Che si proclami un immediato cessate il fuoco. E che si avvii la ricostruzione a Gaza». Secoloditalia.it - Meloni in Libano per il cessate il fuoco. E su Unifil: vicina ai soldati. Solo rafforzando la missione si potrà voltare pagina (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’agenda è fitta, e lain Medio Oriente della premier più che mai cruciale e importante anche dal punto di vista della tempistica, particolarmente significativa. Nelle ore più convulse, a ridosso dell’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar, dopo la tappa in Giordania e l’incontro alla residenza reale di Aqaba con il re Abdullah II, Giorgiaè volata incon la determinazione enucleata e già ufficializzata in una nota diramata alla partenza: «Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una nuova fase. È tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati. Che si proclami un immediatoil. E che si avvii la ricostruzione a Gaza».

