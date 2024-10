Maxi rissa tra ragazzini nei vicoli di Chiaia: decine di giovanissimi fanno a pugni per strada, 6 denunciati (Di venerdì 18 ottobre 2024) La rissa è andata in scena nella serata di ieri: decine di ragazzini si sono affrontati a suon di pugni in via Ascensione, nel cuore del quartiere Chiaia. Sei giovanissimi sono stati denunciati dai carabinieri, è caccia agli altri partecipanti. Fanpage.it - Maxi rissa tra ragazzini nei vicoli di Chiaia: decine di giovanissimi fanno a pugni per strada, 6 denunciati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laè andata in scena nella serata di ieri:disi sono affrontati a suon diin via Ascensione, nel cuore del quartiere. Seisono statidai carabinieri, è caccia agli altri partecipanti.

