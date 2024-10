Thesocialpost.it - Maltempo, frana lungo la statale del lago d’Orta: strada chiusa al traffico

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora problemi e disagi in Italia a causa delche si è abbattuto in queste ore su diverse regioni: a causa di una, la229 "del" è stataalall'altezza del km 45 a Miasino, in provincia di Novara. Lo smottamento, dovuto alle forti piogge che insistono sul territorio, ha determinato lo scivolamentola carreggiata di fango e di alcuni detriti dal terreno che fiancheggia la sedele. La zona è stata interdetta alper consentire le operazione di pulizia. La circolazione è stata provvisoriamente deviata sul percorso alternativo con indicazioni in loco.