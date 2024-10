L’Italia avrà la sua forza armata cyber? Risponde l’avv. Mele (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le cronache recenti che giungono a noi soprattutto dall’Ucraina e dal Medio Oriente hanno permesso di delineare meglio il ruolo reale e concreto che lo spazio cibernetico assume nei moderni conflitti. In tal senso, appare evidente come emerga con chiarezza dall’ombra delle approssimazioni e degli hashtag sui social come le operazioni cibernetiche siano oggi prettamente operazioni di intelligence digitalmente “potenziate”, che si concretizzano e dispiegano i loro effetti per lo più al di fuori dei confini della guerra. Si osservano, quindi, soprattutto operazioni di spionaggio e controspionaggio, così come azioni coperte e di sabotaggio, infarcite da moltissima propaganda, disinformazione e influenza. Formiche.net - L’Italia avrà la sua forza armata cyber? Risponde l’avv. Mele Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le cronache recenti che giungono a noi soprattutto dall’Ucraina e dal Medio Oriente hanno permesso di delineare meglio il ruolo reale e concreto che lo spazio cibernetico assume nei moderni conflitti. In tal senso, appare evidente come emerga con chiarezza dall’ombra delle approssimazioni e degli hashtag sui social come le operazioni cibernetiche siano oggi prettamente operazioni di intelligence digitalmente “potenziate”, che si concretizzano e dispiegano i loro effetti per lo più al di fuori dei confini della guerra. Si osservano, quindi, soprattutto operazioni di spionaggio e controspionaggio, così come azioni coperte e di sabotaggio, infarcite da moltissima propaganda, disinformazione e influenza.

