Gqitalia.it - La Ferrari F80 è la Ferrari più potente e veloce della storia

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) LaF80 è la nuova supercar del Cavallino Rampante ed è la diretta discendente di modelli leggendari tra cui la F40 e la F50. Come queste ultime, la F80 riprende l'impostazione tecnologica che arriva dalle competizioni e dunque sotto il cofano posteriore c'è un motore 6 cilindri bi-turbo e ibrido, che è parente stretto di quello499P con cuiè tornata a vincere la 24 Ore di Le Mans. Com'è fatta laF80 Il designF80 si stacca dagli stilemi che abbiamo visto nelledegli ultimi anni, è molto più squadrato e in un certo senso ispirato agli anni Ottanta. Inoltre, ci sono diverse soluzioni che privilegiano l'efficienza aerodinamica a discapito dell'effetto estetico, come la parte posteriore dove il motore non è lasciato a vista.