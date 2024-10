Il filo rosso, testo e significato del nuovo singolo di Alfa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un amore collegato da un filo che supera anche le distanze quello cantato da Alfa in Il filo rosso, il suo ultimo singolo. Una canzone che ha già riscosso molto successo nei fan del cantante ben prima della sua uscita, e che lo riconferma uno degli artisti più amati dell’ultimo periodo. Ecco testo e significato della canzone. Alfa, significato di “Il filo rosso” Un amore provato da due persone che si sentono legate nonostante tutto e tutti, con un filo di malinconia. È questo il tema preponderante in Il filo rosso, l’ultimo singolo di Alfa. Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con la sua Vai!, il cantante è tornato a far gioire i fan con una canzone disponibile da venerdì 18 ottobre 2024. Dilei.it - Il filo rosso, testo e significato del nuovo singolo di Alfa Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un amore collegato da unche supera anche le distanze quello cantato dain Il, il suo ultimo. Una canzone che ha già riscosso molto successo nei fan del cantante ben prima della sua uscita, e che lo riconferma uno degli artisti più amati dell’ultimo periodo. Eccodella canzone.di “Il” Un amore provato da due persone che si sentono legate nonostante tutto e tutti, con undi malinconia. È questo il tema preponderante in Il, l’ultimodi. Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con la sua Vai!, il cantante è tornato a far gioire i fan con una canzone disponibile da venerdì 18 ottobre 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alfa : “‘Il Filo Rosso’? Sarà la colonna sonora degli ‘arrivederci’ dal treno” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – "'Il Filo Rosso' è una canzone che fa riferimento alla leggenda asiatica secondo la quale due persone destinate a stare assieme sono legate tramite il mignolo da un filo rosso invisibile. (Webmagazine24.it)

Alfa : “‘Il Filo Rosso’? Sarà la colonna sonora degli ‘arrivederci’ dal treno” - Un’esplorazione in un genere più intimista dove sono sempre i sentimenti a farla da padrone: colpisce il verso in cui si sottolinea il passaggio da “sconosciuti a innamorati” e, in seguito, da “innamorati a sconosciuti”. Il cinema “non è escluso, ho avuto già una candidatura ai Nastri d’argento, mi è già capitato di fare colonne sonore. (Dailyshowmagazine.com)

**Musica : Alfa - ''Il Filo Rosso?' Sarà la colonna sonora degli 'arrivederci'** - "E' sicuramente molto più attento ai testi", conferma Andrea Filippi. Volevo portarlo in una versione nuova". Sono un grande fan della Pixar e di Miyazaki. Siamo nove sul palco e suoniamo tutti". "Circa i live stiamo cambiando tanto rispetto alla prima tranche che abbiamo fatto ad aprile -anticipa l'artista- Sono show più consapevoli, saremo nove sul palco, i primi cinque palazzetti sono serviti ... (Liberoquotidiano.it)