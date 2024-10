Greenwashing, diritti negati, l’eredità del Nagorno-Karabakh: al cop dell’Azerrbaijan non si parlerà di clima (Di venerdì 18 ottobre 2024) Manca quasi un mese all’inizio della Cop29 di Baku, capitale dell’Azerbaijan, ma la sensazione è che di tutto, potenzialmente, si parlerà fuorché di clima nella conferenza annuale delle Nazioni Unite sul tema che dopo le tappe in Egitto (2022) e negli Emirati Arabi (2023) tocca quest’anno la repubblica ex sovietica. Le Ong come Human Rights Greenwashing, diritti negati, l’eredità del Nagorno-Karabakh: al cop dell’Azerrbaijan non si parlerà di clima InsideOver. It.insideover.com - Greenwashing, diritti negati, l’eredità del Nagorno-Karabakh: al cop dell’Azerrbaijan non si parlerà di clima Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Manca quasi un mese all’inizio della Cop29 di Baku, capitale dell’Azerbaijan, ma la sensazione è che di tutto, potenzialmente, sifuorché dinella conferenza annuale delle Nazioni Unite sul tema che dopo le tappe in Egitto (2022) e negli Emirati Arabi (2023) tocca quest’anno la repubblica ex sovietica. Le Ong come Human Rightsdel: al copnon sidiInsideOver.

