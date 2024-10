Finale Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale, diretta e streaming Six Kings Slam 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jannik Sinner se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella Finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. Alla fine è un’esibizione per modo di dire, i giocatori ci tengono tanto, anche a causa del montepremi ricchissimo, e gli spettatori possono godersi match di ottima qualità. E soprattutto, Jannik continua a macinare vittorie su vittorie. Di nuovo in Finale, anche nella nuova manifestazione saudita, dopo aver sconfitto al fotofinish Novak Djokovic al termine di una splendida battaglia. Ora, TABELLONE REGOLAMENTO COPERTURA TV E streaming MONTEPREMI Sinner e Alcaraz scenderanno in campo sabato 19 ottobre come 2°match dalle 18:30 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Carlosnelladel Six, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. Alla fine è un’esibizione per modo di dire, i giocatori ci tengono tanto, anche a causa del montepremi ricchissimo, e gli spettatori possono godersi match di ottima qualità. E soprattutto, Jannik continua a macinare vittorie su vittorie. Di nuovo in, anche nella nuova manifestazione saudita, dopo aver sconfitto al fotofinish Novak Djokovic al termine di una splendida battaglia. Ora, TABELLONE REGOLAMENTO COPERTURA TV EMONTEPREMIscenderanno in campo sabato 19 ottobre come 2°match dalle 18:30 italiane.

