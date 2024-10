Educazione ambientale a scuola, salpa a Napoli la campagna di Marevivo con la Fondazione Msc (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prenderà il via il 21 ottobre da Napoli, con tappe a Palermo (24-25 ottobre), Livorno (28 ottobre) e Genova (30-31 ottobre), l’importante campagna educativa e di sensibilizzazione civile “Il Mare a scuola”, promossa dalla Fondazione Marevivo in collaborazione con la MSC Foundation. Finalità dell’iniziativa, che si svolgerà a bordo della Motonave Patrizia e coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole campane, siciliane, toscane e liguri, è la promozione di un’autentica “cultura del mare” e della conoscenza dell’ambiente a partire dai banchi di scuola. In particolare, Marevivo chiede alle istituzioni di procedere all’emanazione del decreto attuativo dell’art. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prenderà il via il 21 ottobre da, con tappe a Palermo (24-25 ottobre), Livorno (28 ottobre) e Genova (30-31 ottobre), l’importanteeducativa e di sensibilizzazione civile “Il Mare a”, promossa dallain collaborazione con la MSC Foundation. Finalità dell’iniziativa, che si svolgerà a bordo della Motonave Patrizia e coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole campane, siciliane, toscane e liguri, è la promozione di un’autentica “cultura del mare” e della conoscenza dell’ambiente a partire dai banchi di. In particolare,chiede alle istituzioni di procedere all’emanazione del decreto attuativo dell’art.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Napoli - situazione strade e trasporti da oggi a domenica 20 ottobre - A Napoli 3mila uomini delle forze dell'ordine per il G7 della Difesa a Palazzo Reale. Strade blindate dal centro al lungomare. Fermate metro chiuse e bus limitati. Chi partecipa e il programma dell'evento.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Empoli-Napoli (domenica 20 ottobre 2024 ore 12 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Tra Empoli e Napoli è sfida azzurra al Castellani, con gli uomini di Conte che hanno vissuto la sosta da soli in testa alla classifica grazie al 3-1 contro il Como in una vittoria sofferta ma decisa da due attaccanti arrivati nel mercato estivo, rigore di Lukaku e gol della sicurezza di Neres nella ripresa. (Infobetting.com)

Atelier Emé Napoli - domenica 20 ottobre la sfilata di presentazione della collezione Sposa 2025 all’HBtoo - In questa partita vince la migliore strategia che è sempre quella dettata dai sensi. L’evento ideato da Martina De Gregorio, titolare di Atelier Emé Napoli, che vedrà la partecipazione eccezionale di Veronica Maya e Barbara Petrillo, vivrà di momenti teatrali abbinati ad altri più intimi tra scenografie e momenti d’intrattenimento in diversi angoli del celebre locale di Coroglio. (Ildenaro.it)