Dal Mercato di Campagna Amica parte la camminata tra i colori autunnali (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovi appuntamenti al Mercato di Campagna Amica di Forlì, tra sport, prodotti di stagione e celebrazioni autunnali. Sabato 19 ottobre, torna la camminata Autunnale “Sport e cibo giusto”, organizzata in collaborazione con W.O.T.H. e la Magica Tribù. Il percorso, lungo circa 8-9 km, si snoderà tra Forlitoday.it - Dal Mercato di Campagna Amica parte la camminata tra i colori autunnali Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovi appuntamenti aldidi Forlì, tra sport, prodotti di stagione e celebrazioni. Sabato 19 ottobre, torna laAutunnale “Sport e cibo giusto”, organizzata in collaborazione con W.O.T.H. e la Magica Tribù. Il percorso, lungo circa 8-9 km, si snoderà tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Mercato Campagna Amica di Via del Campo arrivano gli assaggi gratuiti di cocktail agricoli - Arriva al Mercato coperto di Campagna Amica di Via del Campo “La Stagionalità in un sorso”, un ciclo di eventi organizzati insieme a Camera di Commercio di Genova che mira a far conoscere i prodotti del territorio attraverso i cocktail dei migliori bartender di Genova, aderenti al marchio di... (Genovatoday.it)

Pausa pranzo con il cibo delle nostre terre : la novità quotidiana del Mercato coperto Campagna Amica - «Vogliamo essere sempre più vicini ai piacentini e offrire ogni giorno il buon cibo contadino delle nostre aziende agricole». A parlare è il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli, che annuncia l’importante novità al via al Mercato Coperto di Campagna Amica di Piacenza. Da martedì... (Ilpiacenza.it)

La vendemmia arriva in centro città a Verona per un fine settimana di degustazioni al Mercato coperto di Campagna Amica - Proprio come sta accadendo in molte aziende agricole del territorio, nel fine settimana in Galleria Filippini si respirerà aria di mosto grazie alla Festa dell’Uva e della Vendemmia che si terrà al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Macello, 5 a Verona. . . . Sabato 5 e domenica 6 ottobre, dalle. (Veronasera.it)