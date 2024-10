Carrozziere di Casarano denunciato per frode assicurativa: clona auto di famiglia per risparmiare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio intrigante ha avuto luogo a Casarano, dove un Carrozziere in pensione è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver clonato una delle auto di famiglia al fine di bypassare il pagamento dell’assicurazione. La saga ha suscitato l’interesse dei media locali e dei cittadini, sollevando interrogativi sulle pratiche fraudolente nel settore assicurativo. la frode delle auto clonate La vicenda ha inizio con un’auto, una Fiat Punto, che si rivela essere l’esatta replica di un’altra auto di famiglia. Non si tratta solo di un semplice scambio, ma di una copia perfetta: stesso modello, stessa serie, identico colore e, sorprendentemente, persino le stesse targhe. La situazione è aggravata dal fatto che entrambe le vetture si avvalevano della stessa polizza assicurativa. Gaeta.it - Carrozziere di Casarano denunciato per frode assicurativa: clona auto di famiglia per risparmiare Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio intrigante ha avuto luogo a, dove unin pensione è statodalla Guardia di Finanza per averto una delledial fine di bypassare il pagamento dell’assicurazione. La saga ha suscitato l’interesse dei media locali e dei cittadini, sollevando interrogativi sulle pratiche fraudolente nel settore assicurativo. ladellete La vicenda ha inizio con un’, una Fiat Punto, che si rivela essere l’esatta replica di un’altradi. Non si tratta solo di un semplice scambio, ma di una copia perfetta: stesso modello, stessa serie, identico colore e, sorprendentemente, persino le stesse targhe. La situazione è aggravata dal fatto che entrambe le vetture si avvalevano della stessa polizza

