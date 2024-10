Andrea Iannone pronto per il rientro in MotoGP: sostituisce Di Giannantonio nelle ultime gare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Andrea Iannone si appresta a fare il suo atteso ritorno nel mondo della MotoGP, dopo una lunga assenza dal 2019. L’ex pilota della Ducati è stato scelto per sostituire Fabio Di Giannantonio nella squadra VR46 per le ultime due tappe del Campionato del Mondo, che si svolgeranno a novembre in Malesia e Valencia. Dopo la sua lunga squalifica, Iannone è pronto a ricominciare la sua carriera nel Motomondiale, un momento che segna un’importante ripresa per il pilota 35enne. La sostituzione di Fabio Di Giannantonio La decisione di schierare Andrea Iannone al posto di Fabio Di Giannantonio è stata presa in seguito all’infortunio del pilota romano. Di Giannantonio, reduce da una serie di gare in Australia e Thailandia, ha bisogno di sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla sinistra, il che lo terrà lontano dalla pista. Gaeta.it - Andrea Iannone pronto per il rientro in MotoGP: sostituisce Di Giannantonio nelle ultime gare Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi appresta a fare il suo atteso ritorno nel mondo della, dopo una lunga assenza dal 2019. L’ex pilota della Ducati è stato scelto per sostituire Fabio Dinella squadra VR46 per ledue tappe del Campionato del Mondo, che si svolgeranno a novembre in Malesia e Valencia. Dopo la sua lunga squalifica,a ricominciare la sua carriera nel Motomondiale, un momento che segna un’importante ripresa per il pilota 35enne. La sostituzione di Fabio DiLa decisione di schierareal posto di Fabio Diè stata presa in seguito all’infortunio del pilota romano. Di, reduce da una serie diin Australia e Thailandia, ha bisogno di sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla sinistra, il che lo terrà lontano dalla pista.

