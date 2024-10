Anastasia scomparsa da Viareggio, ritrovata in Francia da Chi l'ha visto: come sta la 16enne e con chi era (Di venerdì 18 ottobre 2024) scomparsa a Viareggio, Anastasia è stata ritrovata in Francia dagli inviati di "Chi l'ha visto?". La 16enne sta bene ed era con il fidanzato Notizie.virgilio.it - Anastasia scomparsa da Viareggio, ritrovata in Francia da Chi l'ha visto: come sta la 16enne e con chi era Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stataindagli inviati di "Chi l'ha?". Lasta bene ed era con il fidanzato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anastasia è in Francia. Era scomparsa a Viareggio - è la sorella dell’influencer Micol Ronchi - Gli inviati l’hanno incontrata […] The post Anastasia è in Francia. Gli inviati Rai della trasmissione “Chi l’ha visto?”, Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, hanno ritrovato in Francia Anastasia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Viareggio nei primi giorni di settembre. Era scomparsa a Viareggio, è la sorella dell’influencer Micol Ronchi appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

‘Chi l’ha visto’ ritrova in Francia 16enne Anastasia scomparsa a settembre - (Adnkronos) – Gli inviati di 'Chi l'ha visto?', Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, hanno ritrovato Anastasia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Viareggio i primi giorni di settembre. Gli inviati l’hanno incontrata in […]. La ragazza sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città Viareggio. (Periodicodaily.com)

Ritrovata Anastasia : la giovane scomparsa da Viareggio è stata trovata in Francia - Facebook WhatsApp Twitter La vicenda di Anastasia, la sedicenne sparita da Viareggio all’inizio di settembre, ha avuto un epilogo positivo grazie all’intervento degli inviati del programma “Chi l’ha visto?“. Questo sviluppo non solo ha messo a tacere le paure della famiglia, in particolare del padre Giancarlo, che ha espresso grave apprensione per la sicurezza della figlia, ma ha anche ... (Gaeta.it)