Tragedia in campagna, anziano trovato morto accanto al trattore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dramma nelle campagne di Tenno dove è stato trovato senza vita un uomo, un ottantenne: la salma è stata individuata intorno a mezzanotte, vicino al trattore che si era ribaltato.Secondo le prime informazioni, l’anziano era uscito di casa nel pomeriggio, non facendo però rientro nella propria Trentotoday.it - Tragedia in campagna, anziano trovato morto accanto al trattore Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dramma nelle campagne di Tenno dove è statosenza vita un uomo, un ottantenne: la salma è stata individuata intorno a mezzanotte, vicino alche si era ribaltato.Secondo le prime informazioni, l’era uscito di casa nel pomeriggio, non facendo però rientro nella propria

