Formiche.net - Spie russe dietro l’incendio a Birmingham? Cosa sappiamo sul deposito pacchi in fiamme

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Chespinge la Russia a cercare di alimentare il caos per le strade dell’Europa, come ha dichiarato nei giorni scorsi Ken McCallum, direttore generale dell’MI5, il servizio d’intelligence interno del Regno Unito? Cercare motivi non coglie il punto. Il caos è il motivo, come emerge dal “Project Kylo”, un’operazione dell’intelligence russa (Fsb e Svr) di cui a luglio The Insider ha pubblicato alcuni documenti. Ieri il Guardian ha raccontato chescoppiato sprigionatosi il 22 luglio scorso in undidella Dhl alla periferia dici sarebbe l’intelligence russa. L’episodio – simile a un recente incendio avvenuto a Lipsia, in Germania, sempre in unDhl – provocò danni materiali e nessun ferito.