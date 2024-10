Gaeta.it - “Spettacoli alla Frutta”: evento innovativo unisce 25 brand dell’ortofrutta italiana per promuovere il consumo responsabile

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il progetto "" è un'iniziativa pionieristica che promette di rivoluzionare il modo in cui pensiamo aldie verdura in Italia. Con l'obiettivo di incoraggiare ildi prodotti freschi e ridurre lo spreco alimentare, l'Associazione Temporanea d'Imprese darà il via a una serie di eventi che si svolgeranno nelle principali stazioni ferroviarie italiane. Il 17 ottobre, infatti, sarà una data da segnare sul calendario per tutti coloro che transitano in queste mete: Roma Termini e Milano Centrale accoglieranno un flash mob unico nel suo genere, in grado di attirare l'attenzione su temi sempre più incisivi legatisostenibilità alimentare e agli stili di vita sani.