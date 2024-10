Sinwar, gli ultimi momenti prima della morte: il video del drone (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli ultimi momenti di Yahya Sinwar, ucciso a Rafah in un raid di Israele, documentati da un drone che entra nell'ultimo rifugio del leader di Hamas. Il video diffuso dalle forze di difesa israeliane (Idf) mostra Sinwar seduto su una poltrona. Il leader di Hamas, in una casa che appare sventrata dal raid, brandisce L'articolo Sinwar, gli ultimi momenti prima della morte: il video del drone proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Glidi Yahya, ucciso a Rafah in un raid di Israele, documentati da unche entra nell'ultimo rifugio del leader di Hamas. Ildiffuso dalle forze di difesa israeliane (Idf) mostraseduto su una poltrona. Il leader di Hamas, in una casa che appare sventrata dal raid, brandisce L'articolo, gli: ildelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

