Sfruttamento del lavoro in due aziende di confezioni a Prato | arrestati in due

(Di giovedì 17 ottobre 2024)– Blitz della Guarda di Finanza diin due ditte didi: riscontrate situazioni di gravelavorativo che hanno portato all’esecuzione di 4 misure cautelari: due arresti domiciliari e due divieti di dimora. Sequestrati anche 184mila euro per debiti previdenziali dovuti e non pagati. Questo l’esito delle indagini della Guardia di Finanza disulla base delle quali sono state eseguite le misure cautelari, nei confronti di imprenditori cinesi, coinvolti, a vario titolo, in attività dilavorativo di numerosi operai in due ditte di, emesse dal Giudice per le indagini preliminari di, su richiesta dell’ufficio della procura di