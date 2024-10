Roma, da oggi al 20 ottobre torna ‘Romadiffusa’ (Di giovedì 17 ottobre 2024) Festival in centro storico con più di 100 location coinvolte Con oltre 60.000 mila presenze, più di 100 location iconiche coinvolte e oltre 200 tra artisti, musicisti e creativi, grazie al supporto di Roma Capitale e del Municipio Roma I, torna dal 17 al 20 ottobre il festival che apre i luoghi storici della città Sbircialanotizia.it - Roma, da oggi al 20 ottobre torna ‘Romadiffusa’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Festival in centro storico con più di 100 location coinvolte Con oltre 60.000 mila presenze, più di 100 location iconiche coinvolte e oltre 200 tra artisti, musicisti e creativi, grazie al supporto diCapitale e del MunicipioI,dal 17 al 20il festival che apre i luoghi storici della città

Roma - da oggi al 20 ottobre torna 'Romadiffusa' - O la mostra di Patrizia Bonanzinga, celebre fotografa e matematica, che indaga il tema del viaggio: da un lato il reportage del viaggio in territori sensibili con l'intento di raccontare storie; dall'altro la relazione tra fotografia e realtà, dove le immagini sono tagliate e rimontate. Il moto dell'acqua si fonde al ritmo della batteria come in rituale ancestrale e contemporaneo allo stesso ... (Liberoquotidiano.it)

Nel cuore di Roma - torna ‘Romadiffusa’ : il festival che riscopre l’identità di una capitale contemporanea - Le iniziative si concentrano sull’importanza della cooperazione tra le istituzioni e le associazioni culturali, un aspetto cruciale per rispondere alle sfide della modernità. In questo contesto, le istituzioni pubbliche sono state sollecitate a garantire il sostegno adeguato alla manifestazione, affinché possa continuare a crescere e adattarsi alle esigenze contemporanee. (Gaeta.it)

