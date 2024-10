Quanto vale la clausola di Mingueza, che piace alla Roma (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prime idee, primi approcci per mettere le basi in vista del mercato di gennaio. La Roma si sta iniziando a muovere con l`obiettivo di rinforzare Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prime idee, primi approcci per mettere le basi in vista del mercato di gennaio. Lasi sta iniziando a muovere con l`obiettivo di rinforzare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

CdS – Mingueza - chi è il terzino del Celta Vigo che piace alla Roma e quanto costa - Il primo anno in Galizia è caratterizzato da alti e bassi, come testimoniano le sole 23 gare disputate tra Liga e Coppa del Re, mentre nella passata stagione viene considerato un elemento imprescindibile e non tradisce le aspettative, mettendo a referto 41 partite, 2 reti e 3 assist. 2024-10-17 12:27:17 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Oscar Mingueza è già uno dei profili più ... (Justcalcio.com)

Quanto guadagna Parigi con “Emily in Paris” e perché Roma la vuole - A parlarne per primo è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista di colore per Variety. Un cliente ci ha addirittura comprato 100 euro di pasticcini da portare sull’aereo e riportare a casa”. I proprietari di Terra Nera non esitano a beneficiare del successo dello spettacolo.  Gli americani sono aiutati da un dollaro forte, che ha aumentato il loro potere d’acquisto del 20%. (Formiche.net)

Meteo - allerta maltempo in Veneto ed Emilia Romagna. Quanto durerà - Rischio esondazioni anche in Emilia Romagna, dove l’allerta gialla interessa la Pianura Modenese. Qualche nuvola al mattino anche su Molise e Puglia, ma senza precipitazioni significative. Piogge sparse anche sulla Toscana settentrionale e nubi intense su Umbria e Marche. Domani, sabato 12 ottobre, scatta l’allerta meteo in Emilia Romagna e Veneto. (Thesocialpost.it)