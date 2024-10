Metropolitanmagazine.it - Pelosetti di lusso: arriva l’espansione del settore del pet luxury

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È FAI – Financial Advisory & Investments, tramite il club deal Montenapo Club, ad annunciare di aver acquisito la maggioranza di tre aziende toscane. E sono aziende specializzate nella produzione artigianale e distribuzione di prodotti per animali. E che prodotti per animali: è un vero e proprio mercato di pet, che va dal cibo ai vestiti per animali e non solo (avevamo parlato del profumo per cani qui). Il petsi espande? Cosa sappiamo Guglielmo Ruggieri, founding partner di FAI, si dice entusiasta di questa operazione di dealing. “Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine un progetto in cui crediamo molto. Attraverso questo Club Deal l’obiettivo strategico è creare il più importante polo manifatturiero totalmente italiano per gli accessori per animali di alta gamma.