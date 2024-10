MotoGP, Jorge Martin: “Weekend complicato per asfalto nuovo e meteo. Voglio il primo successo a Phillip Island” (Di giovedì 17 ottobre 2024) J0rge Martin si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Phillip Island il portacolori del team Ducati Pramac torna laddove un anno fa ha gettato alle ortiche punti pesantissimi con una scelta di gomme sbagliata. Ora, invece, il pilota spagnolo arriva all’appuntamento con 392 punti e 10 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia in una corsa verso il titolo che nelle prossime tre settimane andrà ad indirizzarsi in maniera forse decisiva, dato che in rapida successione vivremo i Gran Premi di Australia, Thailandia e Malesia senza soluzioni di continuità. Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Weekend complicato per asfalto nuovo e meteo. Voglio il primo successo a Phillip Island” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) J0rgesi è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato diil portacolori del team Ducati Pramac torna laddove un anno fa ha gettato alle ortiche punti pesantissimi con una scelta di gomme sbagliata. Ora, invece, il pilota spagnolo arriva all’appuntamento con 392 punti e 10 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia in una corsa verso il titolo che nelle prossime tre settimane andrà ad indirizzarsi in maniera forse decisiva, dato che in rapida successione vivremo i Gran Premi di Australia, Thailandia e Malesia senza soluzioni di continuità.

