MotoGP GP Australia 2024 Bagnaia | Phillip Island favorevole a Martin

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Se rimarremo così fino a Valencia, cambierà poco o niente, ma quando sei davanti hai un minimo di margine in più. Marc ed Enea sono lontani, ma basta poco, ma soprattutto bisogna vincere per togliere punti a Jorge, questa è una pistaper lui“. Così Francescoai microfoni di Sky Sport in vista del GP d’di. Il motomondiale torna su unache si presenta con un nuovo asfalto: “Le buche e il grip non dovrebbero più essere un problema. Le temperature dovrebbero calare molto nel fine settimana, e dovrebbe esserci tanto vento. Per questo sarà importante essere competitivi fin dal primo turno di prova, perché non credo che avremo tante situazioni di asfalto asciutto, mentre domenica è previsto sole. Quindi sarà fondamentale trovare ritmo gara già in FP1“, ha concluso