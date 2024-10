Mbappé, il caso si infittisce: ad accusarlo c’è un’altra ragazza? (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'attaccante francese del Real Madrid è finito nel mirino della cronaca per le voci di un presunto stupro a Stoccolma Golssip.it - Mbappé, il caso si infittisce: ad accusarlo c’è un’altra ragazza? Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'attaccante francese del Real Madrid è finito nel mirino della cronaca per le voci di un presunto stupro a Stoccolma

Caso Mbappé - la difesa del calciatore dall’accusa di stupro a Stoccolma : «Rapporto consensuale» - C’è però un ma, potrebbe non essere questa la ragazza che ha denunciato Mbappé, considerando come il calciatore abbia incrociato diverse donne durante quei giorni a Stoccolma. I dubbi dei legali di Mbappé: le accuse potrebbero arrivare da un’altra ragazza Nelle ultime ore però sarebbe emerso che Mbappé abbia ammesso di avere avuto una relazione sessuale, definita «consenziente», durante il suo ... (Lettera43.it)

Caso Mbappé - media francesi : ha avuto relazione con svedese - ma consensuale - The post Caso Mbappé, media francesi: ha avuto relazione con svedese, ma consensuale appeared first on SportFace. Secondo La Stampa, Mbappé a Stoccolma portava una mascherina per non farsi riconoscere, di quelle usate ai tempi del Covid, ma in terra svedese si portava poco già durante la pandemia e così l’effetto è stato l’opposto. (Sportface.it)

Caso Mbappé - i media svedesi chiedono il mandato d’arresto europeo - Tanto da arrivare a chiedere anche un mandato d’arresto europeo, «strumento decisivo nell’indagine per stupro che lo riguarda». Pur riconoscendo che chiunque è innocente fino a prova contraria, in un lungo editoriale il quotidiano svedese ha consigliato alla stella del Real Madrid di «stare zitto», limitandosi soltanto a negare le accuse. (Lettera43.it)