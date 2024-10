L’uomo che ha ucciso il padre di Michael Jordan può essere rilasciato dopo 30 anni: forse è innocente (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il caso dell'omicidio del padre di Michael Jordan si riapre clamorosamente e potrebbe portare alla scarcerazione dell'uomo accusato 30 anni fa di averlo ucciso dopo la condanna all'ergastolo. La Commissione del North Carolina deciderà tra un mese. Fanpage.it - L’uomo che ha ucciso il padre di Michael Jordan può essere rilasciato dopo 30 anni: forse è innocente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il caso dell'omicidio deldisi riapre clamorosamente e potrebbe portare alla scarcerazione dell'uomo accusato 30fa di averlola condanna all'ergastolo. La Commissione del North Carolina deciderà tra un mese.

L’uomo in carcere da 30 anni per avere ucciso il padre di Michael Jordan - forse è innocente - “Credo che abbiamo ucciso il padre di Michael Jordan”, disse Demery a Green. Trasportarono il suo corpo in una palude vicino a Bennettsville. Il giudice che presiede il caso però ha ora sorprendentemente chiesto ai funzionari della libertà vigilata di rilasciare uno degli assassini condannati. Il 23 luglio 1993, James Jordan, il padre di Michael Jordan, fu assassinato mentre dormiva nella sua ... (Ilnapolista.it)

