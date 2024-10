Ilnapolista.it - Lukaku è l’intruso: i quindici calciatori più pagati della Serie A sono tutti di Inter, Juventus e Milan

(Di giovedì 17 ottobre 2024): ipiùdi. Lo scrive il Corriere dello Sport che analizza ipiùdopo aver stilato la classifica del monte ingaggiA. E nei primistipendiA, solo uno non appartiene a: ècon sei milioni netti. Anche se l’è appena diventata la società che in Italia spende di più per i costisua rosa, la Juve resta il club che paga lo stipendio più alto in assoluto: al termine di questa stagione, Dusan Vlahovic avrà guadagnato 12 milioni netti, circa 23 lordi, cifra figlia di un accordo “a salire” che fu stipulato dal calciatore nel momento in cui si trasferì da Firenze a Torino. Non a caso, il direttore tecnico bianconero, Giuntoli, si è già attivato per trovare una formula più sostenibile.