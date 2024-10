Liam Payne, una vita tra alti e bassi: “Mi ubriacavo perché non c’era altro modo di affrontare il grande successo. Ho avuto anche pensieri estremi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il grande successo a X Factor, poi l’onda con i One Direction, la carriera da solista. Una vita sulle montagne russe tra alti e bassi e spesso Liam Payne non ha avuto la forza di reggere l’urto di tale portata. Il cantante, che è morto a Buenos Aires cadendo dal terzo piano del suo albergo, in diverse interviste ha spiegato a cuore aperto di aver avuto non poche difficoltà a vivere una esistenza fatta di applausi e riflettori. Il problema principale era l’alcol “perché non c’era altro modo di affrontare quel che stava accadendo. Ho trovato alcune parti del successo un po’ tossiche, tanto da avere avuto anche dei pensieri estremi”. Poi, spinto anche dai doveri di padre nei confronti del figlio Bear, nato nel 2017 dalla relazione con Cheryl, ex componente delle Girls Aloud, aveva deciso di entrare in un centro di disintossicazione. Ilfattoquotidiano.it - Liam Payne, una vita tra alti e bassi: “Mi ubriacavo perché non c’era altro modo di affrontare il grande successo. Ho avuto anche pensieri estremi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ila X Factor, poi l’onda con i One Direction, la carriera da solista. Unasulle montagne russe trae spessonon hala forza di reggere l’urto di tale portata. Il cantante, che è morto a Buenos Aires cadendo dal terzo piano del suo albergo, in diverse interviste ha spiegato a cuore aperto di avernon poche difficoltà a vivere una esistenza fatta di applausi e riflettori. Il problema principale era l’alcol “nondiquel che stava accadendo. Ho trovato alcune parti delun po’ tossiche, tanto da averedei”. Poi, spintodai doveri di padre nei confronti del figlio Bear, nato nel 2017 dalla relazione con Cheryl, ex componente delle Girls Aloud, aveva deciso di entrare in un centro di disintossicazione.

La tragica morte di Liam Payne - ex membro degli One Direction - Nel frattempo, il mondo si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi amici, ricordando con affetto un artista che ha segnato un’intera generazione. Alcune testate riportano che il cantante fosse visibilmente agitato poco prima della tragedia, e la polizia ha raccolto testimonianze di persone che lo avrebbero visto in condizioni alterate. (Velvetmag.it)

Dal giallo dell’ultimo selfie con la fidanzata alla polvere bianca sulla scrivania : cosa sappiamo sulla morte di Liam Payne - Le foto scattate all’interno della camera dell’hotel dove alloggiava il cantante 31enne mostrano, tra le altre cose, un televisore in frantumi e una scrivania coperta di polvere bianca che potrebbe essere cocaina. Ma sono ancora molti i punti oscuri da chiarire sulla tragica vicenda: a partire da un selfie pubblicato su Snapchat da Liam Payne che lo ritrae sorridente al fianco della fidanzata ... (Tpi.it)

Le canzoni più belle di Liam Payne - “Drag Me Down” Drag Me Down è uno dei singoli di maggior successo dei One Direction, uscito nel 2015, dopo l’uscita di Zayn Malik dal gruppo. Liam Payne, ex membro dei One Direction, nel corso della sua carriera ha dimostrato di avere un grande talento sia come solista che come parte di uno dei gruppi più iconici del pop degli ultimi anni. (Dilei.it)