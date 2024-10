Liam Payne morto, la chiamata del direttore dell'hotel al 911 pochi minuti prima della tragedia: "E' aggressivo, drogato e in pericolo" - VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il direttore della reception ha chiamato i soccorsi poco prima che il cantante cadesse dal balcone Un manager della reception dell'hotel in cui è morto Liam Payne ha chiamato il 911 pochi minuti prima della tragedia. A diffondere l'intercettazione della telefonata è Ap. L'ex cantante degli On Ilgiornaleditalia.it - Liam Payne morto, la chiamata del direttore dell'hotel al 911 pochi minuti prima della tragedia: "E' aggressivo, drogato e in pericolo" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ila reception ha chiamato i soccorsi pocoche il cantante cadesse dal balcone Un managera receptionin cui èha chiamato il 911. A diffondere l'intercettazionea telefonata è Ap. L'ex cantante degli On

Mister Movie | Liam Payne online l’audio della telefonata al 911 prima della tragica caduta dal balcone - Payne, secondo la chiamata, appariva in evidente stato di alterazione, presumibilmente sotto l’effetto di alcol e droghe, e stava devastando la sua stanza d’albergo. La notizia della morte di Liam Payne ha scioccato fan e colleghi in tutto il mondo, e l’intervento del 911 ha gettato nuova luce sulle circostanze che hanno preceduto il tragico evento. (Mistermovie.it)

«C’è un ospite aggressivo - mandate qualcuno» : la chiamata dell’hotel per Liam Pyane prima della morte dell’ex One Direction – L’audio - L’intervento Dal 911 fanno sapere che manderanno all’hotel sia le autorità che la Same (lo staff di emergenza medica). Sta in una stanza dove c’è un balcone e abbiamo paure che faccia qualcosa che ponga fine alla sua vita». . Inizia così la chiamata d’emergenza dell’hotel dove alloggiava Liam Payne, l’ex cantante della band inglese One Direction morto a Buenos Aires dopo una caduta di 12 ... (Open.online)

“Presto - aiuto!”. Liam Payne - cosa è successo poco prima della morte : ora spunta il filmato - L’incidente ha avuto luogo intorno alle 17:00 ora locale e ha lasciato la comunità musicale in uno stato di shock e tristezza. Liam Payne, è successo poco prima della morte Solo adesso, a qualche ora dalla sua morte, un programma televisivo argentino ha divulgato la chiamata originale fatta da uno dei receptionist dell’hotel CasaSur di Buenos Aires alla polizia. (Caffeinamagazine.it)