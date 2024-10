La rabbia degli alluvionati, centinaia in protesta sotto la sede della Regione (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYFango e rabbia. Nel giorno in cui la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per il maltempo, gli emiliano-romagnoli alluvionati hanno dato vita all’annunciata protesta sotto la sede della Regione Emilia-Romagna. Arrivati a Bolognatoday.it - La rabbia degli alluvionati, centinaia in protesta sotto la sede della Regione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYFango e. Nel giorno in cui la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per il maltempo, gli emiliano-romagnolihanno dato vita all’annunciatalaEmilia-Romagna. Arrivati a

I Comitati degli alluvionati dell’Unione della Romagna Faentina : "Rabbia - umiliazione - disperazione" - "È difficile oggi, a 48 ore da questi ultimi eventi, dare voce ai Cittadini che, come Comitati faentini, rappresentiamo. I sentimenti prevalenti, passata la terribile paura vissuta, sono di rabbia, umiliazione, disperazione. (Ravennatoday.it)

La rabbia degli alluvionati : "Cosa è stato fatto in questi sedici mesi?" - "Pretendiamo che chi ci amministra e chi ci governa abbiano la responsabilità e le competenze per farlo. Non siamo numeri che votano né oggetti non degni di considerazione ma siamo essere umani e così pretendiamo di essere trattati". E' la rabbia esternata dal direttivo del Comitato Unitario... (Forlitoday.it)