Juventus Tudor | Fase difensiva il punto di forza di Thiago Motta

"Penso che la Fase difensiva sia il punto di forza di Thiago Motta. Per quanto riguarda la Fase offensiva la penso come lui: non ci sono più ruoli fissi, il calcio va sempre più nella direzione di un caos organizzato, una struttura che si può esprimere con giocatori differenti contando anche sull'attacco dello spazio e la riaggressione". Lo ha dichiarato Igor Tudor in un'intervista a Tuttosport. "Il calcio troppo posizionale è superato, è anche facile da leggere – prosegue –. Serve una grande condizione fisica, ai giocatori si dà grande liberta di movimento all'interno di un gioco studiato. Il precursore è stato Gasperini: Motta non è Gasperini, ma ha fatto suoi alcuni principi". Infine, una battuta sulla Lazio: "Baroni ha dato una bella identità alla squadra. sono stati presi anche giocatori importanti come Tavares, Tchaouna e Dia.

Civitanovese - boccata d’ossigeno : "Ma va migliorata la fase difensiva" - "Difesa e centrocampo hanno tenuto bene – analizza Profili –. Intanto ecco una buona notizia per i tifosi: il transfer di Alexis Ezequeil Arias è arrivato, l’attaccante è a disposizione. Anche se i marsicani hanno sempre perso, le loro partite sono state tutte aperte. "Anche qui c’è ancora da lavorare – riflette –, ma che dire al povero Diop? Non può fare tutto lui". (Ilrestodelcarlino.it)

La crisi giallorossa. Fase difensiva colabrodo. Servono rinforzi - Nella seconda Ciabuschi, a pochissimi metri dalla porta, ha avuto la libertà di stoppare di petto e battere di destro l’incolpevole Del Bello e, ad inizio ripresa, ha fatto il bis completamente dimenticato, dopo una deviazione di Maio. Il 3-4 conclusivo è stato timbrato dall’under Traini che ha anticipato lo svagato Cusumano su traversone di Scimia, due nuovi entrati. (Sport.quotidiano.net)

Il derby/1. "Chiesanuova - il segreto è nella fase difensiva» - Andrea Scoppa . C’è stato equilibrio anche in questo confronto contro i rossoblù, ma stavolta la squadra di Mobili l’ha saputo spezzare nel corso della ripresa, sbloccando con l’ex Sopranzetti. "Beh in passato giocavo più in fase arretrata – ci dice il centrocampista classe 2000 – e sono felice per il gol anche perché non lo stavamo trovando da un po’. (Sport.quotidiano.net)