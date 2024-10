Bollicinevip.com - Jessica Morlacchi vuole abbandonare il GF: “Non riesco a stare qui ad ammalarmi…”

(Di giovedì 17 ottobre 2024)non sta bene nella casa del Grande Fratello,il realitylascerà davvero il Grande Fratello? Cosa ha detto la gieffina Momento di crisi peral Grande Fratello, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia ha più volte manifestato il desiderio diil programma.il GF Nella serata di martedì chiacchierando con Lorenzo ha detto: “Anche te vuoi andartene? Pure io Lore. Come mai? Scherzi? Pensavo si fosse capito. Qui è una gran noia, tutto il tempo ad ascoltare i cavoli degli altri di cui non mi importa proprio nulla. Mi annoio e non mi interessa quello che succede”.