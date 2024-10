Inter, elongazione per Zielinski: quando torna e quante partite salta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piotr Zielinski salterà la partita contro la Roma a causa del problema patito in nazionale. Il centrocampista polacco era stato sostituito Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piotrsalterà la partita contro la Roma a causa del problema patito in nazionale. Il centrocampista polacco era stato sostituito

Inter - l’esito degli esami di Zielinski dopo l’infortunio : quando rientra - Arriva il report medico da parte dell’Inter in merito alle condizioni di Piotr Zielinski dopo l’infortunio rimediato con la Polonia nel corso del match di Nations League contro la Croazia. “Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. (Calcioweb.eu)

Ultime Notizie Serie A : parla ancora Pogba - Vieri esalta il Napoli - crisi Genoa - le parole di Zangrillo; Roma-Inter - le condizioni di Dovbyk e Zielinski - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Infortunio Zielinski - tempi di recupero Inter e le partite che salterà! - Oggi pomeriggio rientrerà ad Appiano Gentile, iniziando magari a fare delle terapie per riprendere al meglio e subito da questo piccolo guaio fisico. Infortunio non grave, ma comunque fastidioso. Spera quantomeno di poter risultare convocabile per le successive partite della Beneamata tra Champions League e nuovamente campionato. (Inter-news.it)