Il bambino nella Tesla (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci avete segnalato un video breve pubblicato da un utente sul suo profilo Facebook, il video è questo: In sovraimpressione leggiamo: Tesla con pilota automatico porta bambino in mezzo al deserto. Surreale Ovviamente un video del genere condiviso così, senza altre spiegazioni, genera preoccupazione e sbalordimento in chi se lo trova di fronte online, ed è qui che comincia la responsabilità di chi non si limita alla condivisione del video originale, ma decide di apporre allo stesso una sua descrizione, cioè la frase che vi abbiamo riportato poco sopra. Nello stesso tempo che Francesco D'Avanzo ha impiegato per scrivere la frase avrebbe potuto fare una velocissima ricerca sul web e verificare, prima di condividere, cosa mostrasse realmente quel video (vecchio di qualche anno, oltretutto).

