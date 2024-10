Infobetting.com - Hertha BSC-Braunschweig (venerdì 18 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’BSC ha undici punti in classifica dopo otto giornate ma solo tre di questi undici punti sono stati conquistati all’Olympiastadion. Una strana statistica che dovrebbe man mano aggiustarsi, magari già a partire da questa sfida contro unche ha fatto il percorso opposto: solo un punto su sette è arrivato in trasferta. In InfoBetting: Scommesse Sportive e