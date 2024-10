Gabry Ponte fa ballare San Siro nel 2025 | Un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –si prepara a farSancon una serata in calendario presso lo stadio milanese il 28 giugno. La Scala del calcio, per una sera, si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con ‘SanDance’ powered by Rtl 102.5, un evento che vedrà uno dei deejay e producer italiani più famosi al mondo protagonista assoluto. “Questo è un– diceincontrando i giornalisti a Milano -. Sarà la mia prima volta a San. So che alcuni artisti lo fanno anche dopo pochi anni di carriera ma per un dj è una cosa inusuale. Io ho iniziato a fare il dj a 20 anni. Allora mettevi dischi in un club con 200 persone, eri lontano dalle luci e al buio”. Suonare in uno stadio o nei palazzetti, come ha fatto quest’anno per celebrare 25 anni di carriera, “non esisteva neanche nei miei sogni più reconditi – rimarca – e mi ha riempito di gioia.