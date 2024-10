Festival del ciclista lento, torna l'evento per chi ama pedalare senza fretta (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'elogio della lentezza a Ferrara torna sulle due ruote. Da venerdì 25 a domenica 27, è previsto il Festival del ciclista lento, l'ottava edizione della manifestazione rivolta chiama pedalare gustando panorami, incontri, racconti e bellezze del territorio.Iscriviti al canale WhatsApp di Ferraratoday.it - Festival del ciclista lento, torna l'evento per chi ama pedalare senza fretta Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'elogio della lentezza a Ferrarasulle due ruote. Da venerdì 25 a domenica 27, è previsto ildel, l'ottava edizione della manifestazione rivolta chiamagustando panorami, incontri, racconti e bellezze del territorio.Iscriviti al canale WhatsApp di

