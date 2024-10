F1, Norris in vista del GP Usa: “Comunque finirà è stato un anno molto bello” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il pilota della McLaren, Lando Norris, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del GP di Austin: “La lotta con Verstappen? Sono contento delle cose che stanno andando bene e sono contento del lavoro del team. Se continuiamo a spingere possiamo farcela. Certo non posso cambiare la situazione, posso solo concentrarmi su me stesso. Se dovessi perdere il campionato per un punto, magari quello preso da Ricciardo per il giro più veloce, sicuramente non me la prenderei con l’australiano ma andrei a vedere gli altri punti persi per strada“. L’inglese ha poi aggiunto: “Il mio distacco è di 52 punti ma dico che questo è un anno molto bello, ce lo stiamo godendo perché siamo partiti molto dietro ad inizio anno. Tutti credevano che Verstappen avrebbe vinto facilmente il campionato, noi eravamo il quarto team. Ed essere qui, in questo momento, ci rende orgogliosi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il pilota della McLaren, Lando, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del GP di Austin: “La lotta con Verstappen? Sono contento delle cose che standando bene e sono contento del lavoro del team. Se continuiamo a spingere possiamo farcela. Certo non posso cambiare la situazione, posso solo concentrarmi su me stesso. Se dovessi perdere il campionato per un punto, magari quello preso da Ricciardo per il giro più veloce, sicuramente non me la prenderei con l’australiano ma andrei a vedere gli altri punti persi per strada“. L’inglese ha poi aggiunto: “Il mio distacco è di 52 punti ma dico che questo è un, ce lo stiamo godendo perché siamo partitidietro ad inizio. Tutti credevano che Verstappen avrebbe vinto facilmente il campionato, noi eravamo il quarto team. Ed essere qui, in questo momento, ci rende orgogliosi.

