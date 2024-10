Esce il nuovo saggio di Lucrezia Lombardo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Verrà presentato sabato 26 ottobre, alle ore 17.30, presso La Feltrinelli Point di Arezzo (in Via Garibaldi 107), il nuovo saggio filosofico, a stampo divulgativo, della scrittrice aretina Lucrezia Lombardo. Condurrà l’incontro la narratrice Propizia Capaccioli, che dialogherà con l’autrice già docente di Filosofia e Storia presso un liceo, nonché presso alcuni Atenei. Il libro, intitolato “L’uomo senza riposo. Oltre le manipolazioni del pensiero unico”, è di recente uscito per Gfe e si apre con la prefazione di Gianluca Ferrara, direttore editoriale del marchio e già Senatore della Repubblica, oltre che delegato italiano all'assemblea parlamentare dell’ OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e membro del Consiglio d’Europa. Lanazione.it - Esce il nuovo saggio di Lucrezia Lombardo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Verrà presentato sabato 26 ottobre, alle ore 17.30, presso La Feltrinelli Point di Arezzo (in Via Garibaldi 107), ilfilosofico, a stampo divulgativo, della scrittrice aretina. Condurrà l’incontro la narratrice Propizia Capaccioli, che dialogherà con l’autrice già docente di Filosofia e Storia presso un liceo, nonché presso alcuni Atenei. Il libro, intitolato “L’uomo senza riposo. Oltre le manipolazioni del pensiero unico”, è di recente uscito per Gfe e si apre con la prefazione di Gianluca Ferrara, direttore editoriale del marchio e già Senatore della Repubblica, oltre che delegato italiano all'assemblea parlamentare dell’ OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e membro del Consiglio d’Europa.

