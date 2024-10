Dal Real Madrid al Napoli, Manna ci riprova: il ribaltone è in atto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Napoli ha intenzione di tentare di accaparrarsi in rosa un calciatore del Real Madrid, Manna è al lavoro per Conte. Gli azzurri negli ultimi anni non sono stati soliti comprare dai top club europei, è una moda che quest’estate hanno riportato Conte e Manna alle pendici del Vesuvio. Prima di loro, a farlo, fu Rafa Benitez col trittico di giocatori direttamente dal Real Madrid: Callejon, Higuain, Albiol. Giocatori che – inevitabilmente- ti portano a fare il salto di qualità definitivo. Il Napoli ora è rimasto impressionato dal talentino del Real che ha già sfidato due volte gli azzurri: Nico Paz. Napoli estasiato da Nico Paz, pronta l’offerta al Real Madrid Il Napoli nell’ultima gara di campionato ha sfidato il Como di Cesc Fabregas, l’uomo che più ha messo in difficoltà i partenopei è stato il calciatore del Real Madrid in forza ai lariani: Nico Paz. Spazionapoli.it - Dal Real Madrid al Napoli, Manna ci riprova: il ribaltone è in atto Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilha intenzione di tentare di accaparrarsi in rosa un calciatore delè al lavoro per Conte. Gli azzurri negli ultimi anni non sono stati soliti comprare dai top club europei, è una moda che quest’estate hanno riportato Conte ealle pendici del Vesuvio. Prima di loro, a farlo, fu Rafa Benitez col trittico di giocatori direttamente dal: Callejon, Higuain, Albiol. Giocatori che – inevitabilmente- ti portano a fare il salto di qualità definitivo. Ilora è rimasto impressionato dal talentino delche ha già sfidato due volte gli azzurri: Nico Paz.estasiato da Nico Paz, pronta l’offerta alIlnell’ultima gara di campionato ha sfidato il Como di Cesc Fabregas, l’uomo che più ha messo in difficoltà i partenopei è stato il calciatore delin forza ai lariani: Nico Paz.

