Cultweb.it - Cos’è il genere poliziottesco e perché si chiama così?

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilera undi grande diffusione negli anni ’70 incentrato su storie che vedevano come protagonisti dei poliziotti dai modi spiccioli, ai limiti della legalità. La stortura del nome, non poliziesco, maappunto, allude a un modo molto “italiano” di raccontare queste vicende, ispirate alla cronaca nera dell’epoca, intrise di violenza, anche molto esplicita, con pochissime figure femminili di rilievo. Nato sul finire degli anni ’60 come riflessione su una società che dopo il Boom stava lentamente involvendo, lasciando spazio a bande criminali di varia estrazione e alla lotta armata, è però negli anni ’70 che trova il suo punto massimo. In particolare con La polizia incrimina, la legge assolve di Enzo G. Castellari del 1973. Poi, negli anni ’80 ilimplose, svanendo quasi del tutto.