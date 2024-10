Bruxelles, Zelensky: “Con il ‘piano di vittoria’ la guerra può finire entro il 2025” (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Bruxelles si è aperto il tavolo del Consiglio europeo, al centro il conflitto in Ucraina e la gestione dei migranti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso la parola davanti ai 27 leader Ue e ha illustrato il suo “piano di vittoria” per porre fine alla guerra con la Russia, illustrando i dettagli del piano ai leader dell’Unione Europea. “Dobbiamo rafforzarci ora. Il ‘piano di vittoria’ è stato concepito proprio per questo momento e invito tutti voi a contribuire alla sua realizzazione”, ha detto Zelensky che ha aggiunto: “Se iniziamo ora e seguiamo il piano, possiamo porre fine a questa guerra non più tardi dell’anno prossimo”. Lapresse.it - Bruxelles, Zelensky: “Con il ‘piano di vittoria’ la guerra può finire entro il 2025” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Asi è aperto il tavolo del Consiglio europeo, al cil conflitto in Ucraina e la gestione dei migranti. Il presidente ucraino Volodymyrha preso la parola davanti ai 27 leader Ue e ha illustrato il suo “piano di vittoria” per porre fine allacon la Russia, illustrando i dettagli del piano ai leader dell’Unione Europea. “Dobbiamo rafforzarci ora. Ildiè stato concepito proprio per questo momento e invito tutti voi a contribuire alla sua realizzazione”, ha dettoche ha aggiunto: “Se iniziamo ora e seguiamo il piano, possiamo porre fine a questanon più tardi dell’anno prossimo”.

