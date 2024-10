Oasport.it - Basket, una incerottata Reyer Venezia si arrende a Valencia in Eurocup

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tanta, troppaper la. I lagunari incassano la terza sconfitta in quattro partite incon un pesante 105.83, frutto anche delle rotazioni limitatissime per coach Spahija, che anche oggi ha dovuto fare a meno di Tyler Ennis, Jordan Parks e Xavier Munford, oltre al non avere ancora a disposizione l’ultimo acquisto Rodney McGruder. Kyle Wiltjer uomo solo sull’isola con 34 punti, affiancato dai 15+10 di Kabengele, ma non basta per evitare il terzo ko in quattro gare, mentre gli spagnoli continuano nel loro percorso netto, unica squadra assieme a Bourg-en-Bresse Dopo i primi minuti di studio, è la panchina a dare una prima spinta a. De Larrea, Ojeleye, Montero e la tripla di Puerto permettono ai padroni di casa il primo tentativo di fuga sul 16-7 dopo un 9-0 di parziale in poco più di un minuto.