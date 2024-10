Lettera43.it - Allarme afroamericano per Kamala Harris: così Trump fa sempre più breccia tra i neri

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le speranze dei dem erano altre. Per settimane, dopo il passo indietro di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, il partito dell’asinello era convinto che la candidatura diavrebbe ricomposto la colazione Obama che nel 2008 regalò all’America il primo presidente. Ma ora, a meno di un mese dal voto, quella coalizione resta un miraggio. Negli ultimi giorni ci sono stati due momenti in cui questa illusione è stata confermata. Il primo ha visto come protagonista proprio Barack Obama, con uno scambio avuto con alcuni elettori afroamericani a Pittsburgh, in Pennsylvania, durante il quale l’ex presidente ha accusato gli uomini di colore di non voler sostenereperché è donna. Il secondo è arrivato da un sondaggio molto citato del New York Times.