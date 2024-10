Agrigento capitale della cultura 2025 sbarca a New York: presentato il progetto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il progetto di Agrigento capitale della cultura 2025 sbarca a New York. La presentazione delle iniziative contenute nel dossier di candidatura è avvenuta all'istituto italiano di cultura a New York, grazie alla collaborazione della fondazione Magna Grecia. Presente in America, il presidente della Agrigentonotizie.it - Agrigento capitale della cultura 2025 sbarca a New York: presentato il progetto Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildia New. La presentazione delle iniziative contenute nel dossier di candidatura è avvenuta all'istituto italiano dia New, grazie alla collaborazionefondazione Magna Grecia. Presente in America, il presidente

All’Istituto Italiano di Cultura di New York la mostra su Matteotti : Mulè - “Modello per tutte le latitudini” - L’esposizione ripercorre la vita e l’impegno politico di Matteotti, con documenti ripresi anche dall’archivio parlamentare. Mulè ha ringraziato il Direttore dell’Istituto, Fabio Finotti e Maurizio Degl’Innocenti, Presidente della Fondazione di studi storici “Filippo Turati” e del Comitato per le celebrazioni del centenario matteottiano, “per il contributo nella realizzazione dell’esposizione”, e ... (Lopinionista.it)

Shopping e cultura a New York e Miami - Partenza da Milano, Roma e altre città il 27 novembre 2024, rientro il 2 dicembre, 6 giorni/ 4 notti. Con l’estensione a Miami si torna il 6 dicembre 10 giorni/ 8 notti. (Ilgiornale.it)

Scontro Santanché-New York Times sulla siccità - l’opposizione : «La desertificazione è culturale». Tra 3 settimane niente acqua per i campi al Sud - 654 ore d’intervento. Lorefice ha anche richiamato l’attenzione sull’emergenza incendi«» che sta colpendo non solo la Sicilia, ma anche la Sardegna e la Puglia, e ha incoraggiato le denunce contro i piromani. Il Norditalia viene descritto invece come «sovrabbondante d’acqua», con laghi e fiumi al di sopra delle portate medie. (Open.online)