"A Lecco non c'è mai niente"? In sette giorni 67 proiezioni nei cinema della provincia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una settimana che segna la ripartenza a regime di tutte le sale della provincia e se ne sente il peso: in sei giorni 67 proiezioni, gran parte di prima visione ma anche con ottime rassegne di qualità. Non mancano critici in sala e film in lingua originale. Tiene banco il suggestivo nuovo animato Leccotoday.it - "A Lecco non c'è mai niente"? In sette giorni 67 proiezioni nei cinema della provincia Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una settimana che segna la ripartenza a regime di tutte le salee se ne sente il peso: in sei67, gran parte di prima visione ma anche con ottime rassegne di qualità. Non mancano critici in sala e film in lingua originale. Tiene banco il suggestivo nuovo animato

Tre giorni con la poesia di "Visioni" . Tornano gli eventi del festival tra proiezioni - ospiti e visite guidate - Alle 16 a San Maroto, Valfornace, visita guidata alla chiesa di San Giusto. Dopodomani alle 15. Torna "Visioni - Festival di poesia" nei Comuni di Muccia, Pieve Torina, Valfornace e Fiastra, con direzione artistica di Marco Onofrio e organizzato dalla casa editrice Edilazio. 30 al lago di Fiastra "Nel lago del cor…". (Ilrestodelcarlino.it)

Torna l'appuntamento con "Meet the Docs! Forlì Film Fest" : cinque giorni di proiezioni - incontri con registi - talk - masterclass - musica - . Tutto pronto per Meet The Docs! Forlì Film Fest, la rassegna sul cinema documentario - organizzata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media - in arrivo a Forlì per una cinque giorni ricca di eventi a ingresso gratuito, dal 16 al 20 ottobre nei suggestivi spazi di Ex Atr, luogo di rigenerazione. (Forlitoday.it)

Torna il Sedicicorto International Festival : 155 proiezioni - per dieci giorni Forlì sarà la capitale del cortometraggio - Forlì si prepara a diventare per dieci giorni la capitale del cortometraggio, grazie al "Sedicicorto Forlì International Film Festival", rassegna giunta alla ventunesima edizione che si terrà dal 4 al 13 ottobre. Una manifestazione che nel corso degli anni si è guadagnata la ribalta mondiale... (Forlitoday.it)