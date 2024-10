Ilrestodelcarlino.it - Volley A2, Macerata rinforza l’organico. Preso l’opposto Klapwijk

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La BancaFisiomed,A2, è corsa ai ripari tesserandoolandese Niels, classe 1985. "Si tratta di un elemento esperto – dice Italo Vullo, dg del club maceratese – che ha giocato a lungo in SuperLega e nella passata stagione si è fatto valere in A2 a Brescia dove è stato uno dei migliori in attacco, in battuta e a muro. Potrà darci una grossa mano perché non è possibile giocare senza opposto". Il debutto avverrà il 27 ottobre a Palmi, cioè alla quarta giornata, trattandosi di un acquisto effettuato a mercato chiuso. Il giocatore ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni e questi giorni saranno molto importanti per entrare in sintonia con la squadra. "Il suo gioco – spiega Vullo – ben si sposa con le caratteristiche del palleggiatore Marsili". Questo arrivo non pregiudica nulla al, in altre parole rimangono Andric e Cavasin.