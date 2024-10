“Temptation Island”, la tentatrice lascia il villaggio: tutti senza parole (Di mercoledì 16 ottobre 2024) News Tv. Ieri sera si è conclusa la prima edizione autunnale di “Temptation Island“. Anche questa edizione ha avuto un discreto successo ed ha regalato momenti iconici. Ieri sera, ad esempio, una delle tentatrici ha fatto le valige ed ha lasciato anzitempo il villaggio. Il pubblico è rimasto a bocca aperta di fronte alla sua scelta. (Continua) Leggi anche: “Temptation Island”, l’ex tentatrice irriconoscibile dopo l’incidente stradale Leggi anche: “Temptation Island”, Filippo Bisciglia rimane senza parole: cos’è successo nella puntata di ieri “Temptation Island”, cos’è successo nella puntata di ieri Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la sesta ed ultima puntata di “Temptation Island”, reality show condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata di ieri sera abbiamo assistito a ben tre falò di confronto. Le tre coppie hanno deciso di lasciare il villaggio da single. Tvzap.it - “Temptation Island”, la tentatrice lascia il villaggio: tutti senza parole Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) News Tv. Ieri sera si è conclusa la prima edizione autunnale di ““. Anche questa edizione ha avuto un discreto successo ed ha regalato momenti iconici. Ieri sera, ad esempio, una delle tentatrici ha fatto le valige ed hato anzitempo il. Il pubblico è rimasto a bocca aperta di fronte alla sua scelta. (Continua) Leggi anche: “”, l’exirriconoscibile dopo l’incidente stradale Leggi anche: “”, Filippo Bisciglia rimane: cos’è successo nella puntata di ieri “”, cos’è successo nella puntata di ieri Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la sesta ed ultima puntata di “”, reality show condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata di ieri sera abbiamo assistito a ben tre falò di confronto. Le tre coppie hanno deciso dire ilda single.

