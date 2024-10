Tank israeliano attacca la postazione Unifil del contingente spagnolo. Crosetto: regole d’ingaggio da rivedere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Questa mattina i caschi blu della postazione nei pressi di Kafer Kela hanno osservato un Tank dell’Idf Merkava che sparava alla loro torretta di controllo. Due telecamere sono state distrutte e la torretta è stata danneggiata”. E’ quanto si legge in una dichiarazione dell’Unifil in cui si afferma che “ancora una volta abbiamo visto aprire il fuoco in modo diretto ed apparentemente deliberato contro una postazione dell’Unifil”. “Ricordiamo all’Idf e a tutti gli attori i loro obblighi di assicurare la sicurezza del personale e delle proprietà dell’Onu e rispettare l’inviolabilità di tutti i siti dell’Onu in ogni momento”, conclude la nota dell’Unifil. L’attacco da parte di un Tank israeliano contro una postazione Unifil è avvenuto nel settore in un cui opera il contingente spagnolo dei caschi blu. Secoloditalia.it - Tank israeliano attacca la postazione Unifil del contingente spagnolo. Crosetto: regole d’ingaggio da rivedere Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Questa mattina i caschi blu dellanei pressi di Kafer Kela hanno osservato undell’Idf Merkava che sparava alla loro torretta di controllo. Due telecamere sono state distrutte e la torretta è stata danneggiata”. E’ quanto si legge in una dichiarazione dell’in cui si afferma che “ancora una volta abbiamo visto aprire il fuoco in modo diretto ed apparentemente deliberato contro unadell’”. “Ricordiamo all’Idf e a tutti gli attori i loro obblighi di assicurare la sicurezza del personale e delle proprietà dell’Onu e rispettare l’inviolabilità di tutti i siti dell’Onu in ogni momento”, conclude la nota dell’. L’attacco da parte di uncontro unaè avvenuto nel settore in un cui opera ildei caschi blu.

